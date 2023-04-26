МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва своими рекомендациями по экономии денег в магазинах вызвала раздражение у жителей страны, пишет INN Poland. Польские власти спрогнозировали "скромный" экономический рост

Так, инфляция в марте этого года в Польше составила 16,1 процента в годовом исчислении. Поляки, как отмечается, видят рост цен и все чаще предпочитают товары по акции в магазинах.

На этом фоне министр, отвечая на вопрос в эфире одного из телеканалов, как она справляется с ростом цен, призналась, что не ходит в супермаркеты.

"Мы совершаем покупки вне сети, в местном магазине, где цены не изменились, за что мы благодарны местному поставщику", — сказала Москва.

Ведущий удивился такому ответу и уточнил, где находится такой магазин, ведь цены выросли на 30-40 процентов. Однако чиновница перевела тему и рассказала, как делает запасы ради экономии семейного бюджета.

Издание отметило, что поляки остались недовольны ответами министра и обвинили ее во лжи. Поляков возмутило очередное высказывание президента Дуды об Украине

"Единственный магазин в Польше, где цены не изменились", — цитирует издание одного из комментаторов в Сети.

"Адрес, пожалуйста, я с радостью сделаю там покупки", — добавил другой.

"Мы все сейчас попросим вас сказать, где находится этот замечательный магазин", — присоединился еще один.

Кроме того, вопросом заинтересовался один из сенаторов Кшиштоф Брейз, который попросил Москву указать адрес "конкретного учреждения".

В прошлом году политик также давала советы, как она борется с выросшими ценами на газ: для этого Москва понизила температуру в доме до 17 градусов, выключала по возможности свет и не оставляла в розетках зарядные устройства.