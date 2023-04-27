МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россиян могут обязать ставить средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса) на учет и получать на эту технику регистрационные знаки, пишут "Известия". Треть москвичей и петербуржцев хотели бы ездить на работу на велосипеде

Соответствующие поправки в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации" разработали депутаты Госдумы.

Также парламентарии подготовили изменения в КоАП, предполагающие ужесточение ответственности за нарушения правилами дорожного движения водителями СИМ.

Согласно поправкам, предполагается, что владелец СИМ в течение десяти дней после его покупки должен будет поставить его на учет "посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг". Авторы инициативы подчеркивают, что процесс будет происходить в онлайн-режиме без предоставления СИМ в подразделения Госавтоинспекции.

После регистрации СИМ присваивается государственный регистрационный номер, владелец обязан разместить на средство государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам. Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация его на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается.