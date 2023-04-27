МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль в размере 569 миллионов долларов против убытка в 1,339 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут после корпоративных отчетов компаний

Разводненная прибыль на акцию составила 1,05 доллара против убытка в 2,28 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-март выросла на 1% — до 2,51 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,49 миллиарда долларов.

Число активных покупателей по состоянию на 31 марта 2023 года составило 133 миллиона человек, что на 7% ниже показателя годичной давности.

Во втором квартале eBay прогнозирует выручку в 2,47-2,54 миллиарда долларов, а разводненную прибыль на акцию в 0,65-0,7 доллара.

После закрытия основных торгов акции eBay дорожают на 2,63%.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.