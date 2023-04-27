МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж пива и пивных напитков в России в январе-марте снизился на 3,6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 164,527 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Исследование показало, на что копят россияне

При этом, по данным ведомства, продажи сидра, пуаре и медовухи, напротив, выросли в первом квартале на 27,6%, до 2,051 миллиона дал.

В свою очередь, производство пива и пивных напитков увеличилось на 1%, до 176,194 миллиона дал. А производства сидра, пуаре и медовухи выросло на 24,5%, до 2,138 миллиона дал.

Общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос за аналогичный период, по данным Росалкогольрегулирования, на 2,7%, до 54,876 миллиона дал.

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по март выросло в России на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 38,477 миллиона дал, следует из материалов ведомства.