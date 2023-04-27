МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Магазины ушедшего из России испанского ритейлера Inditex (бренды Pull & Bear, Zara, Stradivarius) начали открываться в московском регионе под новыми названиями — Dub, Maag и Vilet, передает корреспондент РИА Недвижимость из московского ТЦ "Авиапарк". Gloria Jeans займет место флагмана Uniqlo в Москве

Ранее в Минпромторге сообщили, что российские власти одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". Магазины, принадлежавшие Inditex, откроются в России под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis). Первый флагманский магазин Maag открылся в среду на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста.

В торговом центре "Авиапарк" открылись магазины Dub, Maag и Vilet, передает корреспондент.

Магазины под новыми брендами также возобновили работу в торговых центрах "Европейский", Vegas, "Атриум" и других объектах Москвы и Подмосковья.