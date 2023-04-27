МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Государству стоит задуматься о том, чтобы стимулировать производство цветов в России, где сейчас отечественной продукции всего 20-30%, поскольку эта отрасль в мире, скорее всего, будет сокращаться, сообщил в ходе конференции "Тепличная отрасль 2023" вице-президент Ассоциации "Теплицы России" Андрей Медведев. Россияне стали покупать меньше пива и пивных напитков

"Сейчас очень выгодно стимулировать цветы. Учитывая всякие пертурбации в Голландии с ценами на энергоносители, многие теплицы там или закрылись, или переориентировались на другие виды продукции — то есть цветов в мире будет меньше. У нас в стране надо развивать обеспеченность цветами, она сейчас лишь 20-30%, по разным оценкам", — сказал Медведев.

По оценке ассоциации, площади цветоводческих теплиц в 2022 году в РФ составляли 195 гектаров, в 2021 году — 192 гектара, начав прирастать с 2018 года, заняв тогда 174 тысячи против 171 тысячи гектаров в два предыдущих. "По цветам динамика есть, но при из двух и больше тысяч гектаров в стране теплиц — у цветочных 10%. И растет очень медленно, потому что мотивации нет, капексов (возмещение части прямых понесенных затрат на капитальное строительство — ред.) нет, энергозатраты большие, а оснащенность такой теплицы намного дороже…. Если правительство этим озаботится, может, дело сдвинется и у нас, как в Голландии, будет много своих цветочных теплиц", — считает Медведев.

При этом в РФ растет производство культивируемых грибов: если в 2019 году оно составляло 47,95 тысячи тонн, то в 2022 году оценивается уже в 130 тысяч тонн, что позволит РФ сохранить позицию в первой тройке европейских производителей. Прогноз производства на 2023 год — 135 тысяч тонн. Исследование показало, на что копят россияне

Но есть и проблема, которая до сих пор не решена, — производство собственных мицеллиев и компоста. "Грибы вырастить несложно, по затратам дешевле, чем овощи, но проблема в комплектующих — высокопродуктивные мицеллии дорогие, и к нам в основном завозились. А теперь, с санкциями — сложности. И с отечественным компостом тоже, несмотря на то, что этот наш бизнес вырос с нуля — лет пять-шесть никто не знал, что такое отечественный компост в грибоводстве", — сказал Медведев.

Комментируя возможные меры поддержки, он заметил, что за последние пять лет реальную поддержку отрасли, по сути двинув ее вперед, оказали только капексы, а льготное кредитование не работает: кредит на год подходит только для производства зерна, да и самим банкам невыгодно предоставлять отсрочку больше, чем на полгода. Один из вариантов — лизинг: по словам Медведева, такой вид кредитования пока мало изучен в тепличном бизнесе, но это намного проще, чем работать с банками.