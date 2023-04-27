ЦЮРИХ, 27 апр — ПРАЙМ. Сделка по продаже российского бизнеса группы Carlsberg — пивоваренной компании "Балтика" — должна быть одобрена властями РФ, сообщила РИА Новости руководитель отдела коммуникаций Carlsberg Таня Фредериксен. Tesla выпустила собственное пиво

"Мы ожидаем, что соглашение с покупателем будет подписано до лета. Затем сделка должна быть одобрена российскими властями", — заявила Фредериксен.

Она добавила, что не может предоставить информацию о потенциальных покупателях "в связи с продолжающимся процессом продажи".

Carlsberg 28 марта прошлого года анонсировала продажу своих российских активов, которые классифицируются компанией в ее отчетности как "выставленные на продажу". В феврале нынешнего года компания заявляла, что намеревается договориться о продаже своего бизнеса в России и заключит такое соглашение к середине 2023 года.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек.