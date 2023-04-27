МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, может сохранить свои позиции на рынке несмотря на судебные дела, связанные с присыпками, однако есть риск закрытия ряда дочерних фирм, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ Хелснет Наталья Мушкарева. В Carlsberg рассказали о сделке по продаже российского бизнеса

Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что Общественная потребительская инициатива подала иск в Кунцевский районный суд Москвы к российскому юрлицу американского производителя Johnson & Johnson из-за продажи в России детской присыпки с тальком, которая может вызывать рак. Отмечалось, что общественники просят признать противоправной и запретить реализацию этого товара в стране, а также изъять его из оборота, а также обеспечить доступ российским потребителям к компенсационному фонду в размере 8,9 миллиарда долларов, который был создан компанией для выплат по искам пострадавших в США и Канаде.

По словам Мушкарёвой, суды по данному вопросу идут с 2021 года, прежде всего, на территории США, и, судя по заявлениям юристов всех сторон, они будут продолжаться. "А компания, тем не менее, может сохранить свои позиции на рынке как отраслевого лидера. Присыпку, ставшую проблемным продуктом, компания отозвала с рынка США ещё в 2021 году, в 2023-м году сделала это по всему миру", — добавила она.

Эксперт полагает, что несмотря на большие выплаты, полное банкротство компании вряд ли грозит. "Возможно, она закроет ряд дочерних фирм как проблемные активы, но свои позиции на рынке Johnson&Johnson, скорее всего, сохранит. Достаточно вспомнить, что всего дочерних фирм у компании 250 и она производит контактные линзы, глюкометры, ортопедическую продукцию и многое, многое другое", — резюмировала Мушкарёва.

Кроме того, по мнению юриста публичного права Key Consulting Group Владислава Радова, которым он поделился с РИА Новости, доводы о том, что продукт компании может вызывать рак – является крайне абстрактным и с неопределенной степенью вероятности такого действия. "Представляется, что истец по данному иску с трудом обеспечит выполнение стандарта доказывания в гражданском процессе для признания своих доводов обоснованными и установленными судом", — добавил он. Агентство также направило запрос в саму компанию.