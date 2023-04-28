МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon по итогам первого квартала получил чистую прибыль в размере 3,172 миллиарда долларов против убытка в 3,844 миллиарда за аналогичный период 2022 года, следует из отчетности компании. Чистая прибыль eBay в первом квартале составила 569 миллионов долларов

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 0,31 доллара против убытка в 0,38 доллара годом ранее. Выручка Amazon выросла на 9% — до 127,358 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза в 124,55 миллиарда. Операционная прибыль выросла на 30%, до 4,774 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала компания ожидает роста выручки в годовом выражении на 5-10% или до 127-133 миллиардов долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 2-5,5 миллиарда долларов по сравнению с 3,3 миллиарда во втором квартале прошлого года.

Акции Amazon после закрытия основных торгов дорожали на 0,8%.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.