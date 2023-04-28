МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Интерес россиян к образовательным курсам в первом квартале 2023 года вырос в два раза в сравнении с четвертым кварталом 2022 года, однако упал к отдельным программам, сильнее всего — к курсам по созданию контента, говорится в исследовании сервиса "Сравни Образование". Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

"По данным "Сравни Образование", в первом квартале текущего года интерес клиентов к курсам вырос в два раза к четвертому кварталу 2022: это подтверждает дневной трафик платформы. Такой рост можно объяснить планами пользователей сменить работу или повысить заработную плату в 2023 году", — говорится в исследовании.

Отмечается, что постоянный рост интереса к программам начался уже со второго января. Ключевые факторы — новогодние премии и желание запланировать бюджет после праздничных дней.

"Сильнее всего среди категорий популярность упала у курсов по созданию контента. Они сместились с шестого места на одиннадцатую строку. Кроме того, россияне стали меньше интересоваться программами по бизнесу и управлению (упали с четвертого на шестое место) и аналитике (с восьмого на десятое место)", — отмечается в исследовании.

Всего же почти треть интереса пользователей пришлась на курсы по программированию. Это направление остается среди неизменных лидеров, как и в четвертом квартале 2022 года. Чаще всего пользователи изучали программы по QA-тестированию (11%), разработке на Python (9%) и 1C (8%).

"Вторая категория по популярности за первый квартал —"Дизайн": эти курсы выбирали 21% пользователей от общего числа. Третье место по популярности — у курсов в категории "Красота и здоровье": они сместили с позиции программы категории "Маркетинг". Чаще всего пользователи изучают курсы по массажу (35%), маникюру и педикюру (18%) и косметологии (14%)", — добавили в компании.

Чаще всего пользователи выбирали офлайн-занятия с преподавателями — такие курсы искали 53% клиентов. Онлайн-программами заинтересовались 30% пользователей. Записью лекций или вебинарами — 17% клиентов. При этом средняя стоимость проданных курсов за период выросла к четвертому кварталу — до 63 тысяч рублей с 59 тысяч.