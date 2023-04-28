МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В Госдуме предложили увеличить размер информационных блоков о сроках изготовления и годности на упаковках с продовольствием, передает RT. В Госдуме подготовили поправки об обязательной регистрации электросамокатов

С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. Он направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам парламентария, в соответствии с действующим законодательством производители продуктов питания обязаны наносить на потребительскую упаковку товаров дату их изготовления и срок годности.

При этом зачастую, как подчеркнул депутат, эти даты наносятся мелким шрифтом, нередко включены в основной текст описания продукта. В итоге поиск этой важной информации для покупателей занимает значительное время, а для некоторых, в том числе для многих пенсионеров, является нечитабельным, отметил Власов.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения требования для производителей выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки", — говорится в письме.