МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень сезонных отраслей для налоговой отсрочки, включив туда производства валяной обуви и обуви из войлока, сообщает пресс-служба кабмина. Россиия полностью импортозаместила производство алюминиевых банок

"Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года….Это стало возможным благодаря включению производства валяной обуви и обуви из войлока в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами", — говорится в сообщении.

Решение позволит производителям сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты сотрудникам.

Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, рентабельное производство возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь-декабрь, пояснила пресс-служба.

Всего в перечне сезонных отраслей, которым доступны льготы, около 40 направлений. Среди них — животноводство, производство молочной продукции, переработка и консервирование рыбы, производство изделий из натурального меха, охотничий промысел, перевозка пассажиров и грузов речным и морским транспортом.