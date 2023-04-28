МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Поставщики фруктов и овощей не видят альтернативы сетке — если исходить из прочности и вентиляции, это оптимальная упаковка, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Замглавы Минфина назвал криптовалюту злом и предупредил россиян о рисках

Вопрос запрета упаковки и продажи плодоовощной продукции в полиэтиленовых сумках-сетках обсуждался на совещании в Минпромторге, написала во вторник газета "Ведомости". Пояснялось, что с такой инициативой выступил Российский экологический оператор, объясняя введение запрета сложностью переработки такой упаковки, в качестве альтернативы предлагались пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, а также водостойкая бумага.

"Поставщики фруктов и овощей не видят альтернативы сетке на сегодняшний день. По параметрам минимизации упаковки на килограмм плодоовощной продукции, прочности и вентиляции сетка оптимальная упаковка. Переход на пакеты будет вызывать парниковый эффект и провоцировать гниение, а следовательно, вести к увеличению биологических отходов", — сказал Леонов.

По его мнению, если запрет или ограничение на такой тип упаковки будут введены, покупатель рискует лишиться привычной фасовки и удобства при покупке. Вдобавок продажа плодоовощной продукции навалом изменит привычный вид магазина и будет генерировать увеличенные списания некондиционной.

Кроме того, заметил Леонов, сам по себе перфорированный полиэтилен меньшей прочности, поэтому потребует компенсации толщиной упаковки — следовательно, пропорционально увеличится тоннаж выбрасываемого пластика. Для поставщика любая замена упаковочных решений потребует полной замены фасовочного оборудования, причем в условиях санкций.

Поэтому наиболее правильным экологическим решением является поиск технологий переработки-утилизации использованной упаковки, без вмешательства в технологические процессы агропромышленного комплекса и товаропроводящей цепочки поставок продовольствия, заключил собеседник агентства.