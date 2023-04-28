МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Потребительский спрос в России продолжает восстанавливаться, но пока остается умеренным, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

"В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос продолжает восстанавливаться, но пока остается умеренным. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций", — сообщил регулятор.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, пятый раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.