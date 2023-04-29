МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Замачивание овощей и фруктов на 15 минут в теплой воде с уксусом или специальным средством для их мытья поможет смыть пестициды и воск, рассказала РИА Новости специалист по диетическому питанию Лариса Фаерман. Диетолог объяснила, как можно набрать вес от кофе

"Если вы не можете купить органические овощи и фрукты, а покупаете обычные, то можно замочить их на 10-15 минут в теплой воде с уксусом или специальным средством для мытья фруктов и овощей, чтобы удалить остатки пестицидов и воска", — сообщила Фаерман.

По ее словам, достаточно много фруктов и овощей можно есть с кожурой из-за высокого содержания в ней витаминов и антиоксидантов; и это не только привычные огурцы или груша, но даже свекла и картофель — в сыром виде.

"Свёкла — богатый источник фолата, марганца и калия. Ее кожура также содержит пищевые волокна, которые полезны для поддержания здоровья кишечника и сердца", — говорит эксперт. Но сам корнеплод, по ее словам, не очень популярен в употреблении, поскольку может иметь грубую текстуру и землистый вкус.

Картофель и баклажан — тоже в этом списке: например, кожура "синенького" содержит много антиоксиданта под названием насунин, который может помочь защитить клетки мозга от разрушения клеток биохимическими веществами и уменьшить риск развития болезни Альцгеймера.

В кожуре картофеля содержатся пищевые волокна, витамины, минералы и антиоксиданты — например, кверцетин, обладающий противовоспалительными свойствами. "Однако перед употреблением картофеля с кожурой необходимо тщательно его вымыть и обрезать зеленые участки, так как они могут содержать токсичное вещество соланин", — предупреждает специалист.

Морковь — источник бета-каротина, аскорбиновой кислоты, витаминов группы B и калия, при этом концентрация этих веществ в ее кожуре даже больше, чем в мякоти. У яблок и груш полезных веществ тоже больше именно в кожуре: это антиоксиданты и пищевые волокна, у груши — больше полифенолов и флавоноидов.

Кожица огурца богата витамином C и бета-каротином, а у томата в ней содержится много ликопина: это вещество обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

С ВИТАМИНАМИ, БЕЗ КОЖУРЫ

Лимоны, мандарины и апельсины надо есть без кожуры: несмотря на то, что она содержит антиоксиданты и витамин C, в ней много белка лимоноида, который вызывает горечь во рту и проблемы с пищеварением. "Лучше использовать кожуру этих фруктов в виде цедры как кулинарную добавку", — советует специалист.

Киви и ананас едят без кожуры: она содержит антиоксиданты, но слишком жесткая для употребления. "Если вы все-таки решите попробовать киви с кожурой, тщательно вымойте его в теплой мыльной воде", — предупреждает собеседник агентства. А кожуру ананаса лучше использовать для приготовления чая или отвара.