ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 апр — ПРАЙМ. Новые владельцы завода в Великом Новгороде, который недавно был выкуплен у шведского концерна IKEA, был переименован с ООО "Икеа Индастри Новгород" в ООО "Экстраверт".

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, переименование произошло 28 апреля, в пятницу.

Помимо переименования завода, компания подала заявление на регистрацию нового товарного знака LLC Extravert.

Новый владелец мебельного предприятия "Инвест Плюс" связан с зарегистрированным в Санкт-Петербурге производителем кухонных столешниц и фасадов "Слотекс". Сделка о покупке самой крупной на территории России производственной площадки IKEA — ООО "Икеа Индастри Новгород", была завершена в марте текущего года.

Актив состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели.

Новые владельцы намереваются использовать завод в Великом Новгороде продукцию под собственным брендом. Помимо этого, компания хочет производить комплектующие для мебели бизнес-класса. Инвестиции в развитие производства могут составить порядка 3 миллиардов рублей в течение двух-трех лет.