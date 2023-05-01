МОСКВА, 1 мая —ПРАЙМ. Россияне в этом году открыли шашлычный сезон уже в апреле, при этом наиболее востребованным для этого оказалось мясо курицы и индейки, свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" и ретейлера "ВкусВилл", с которыми ознакомилось РИА Новости. В Роскачестве оценили риск отравления шашлыком

"В апреле покупатели чаще выбирали курицу и мясо индейки. В топ продаж (период с 1 по 27 апреля) вошли шашлык из индейки 4 перца, шашлык из бедра индейки, котлета "Стейкбургер", колбаски из индейки с сыром, крылья куриные, а также шашлык из свиной корейки", — говорится в совместном исследовании. При этом мясо для шашлыков чаще предпочитали покупать в магазине, чем в доставке. Тем не менее, в этом сезоне число покупателей, выбирающих онлайн, выросло на 11% в сравнении с прошлым годом.

Аналитики сети магазинов и сервиса "ВкусВилл" отмечают, что в целом в этом году шашлычный сезон россияне открыли гораздо раньше, чем в прошлом. "В апреле спрос на шашлык вырос на 54%, причем самые масштабные закупки, по прогнозам, ещё впереди. Продажи в категории "Шашлык. Мясо. Гриль" растут еженедельно. Например, с 10 по 16 апреля спрос увеличился на 475%, а с 17 по 23 апреля — 97%", — добавляется в исследовании.

При этом в апреле спрос на категорию "Готовим на огне" вырос на 167%. Среди регионов чаще всего товары для шашлыка покупали жители Челябинска (+385%), Казани (+343%), Воронежа (+313%), Омска (+189%), Перми (+183%) и Москвы (+167%). Также высокие темпы роста отмечены в Новосибирске (+147%), Санкт-Петербурге (+96%), Самаре (69%), Ростове-на-Дону (+32%).

Среди оборудования для приготовления шашлыка россияне чаще покупают мангалы, а приспособления для копчения и грили пользовались заметно меньшим спросом — продажи данных товаров выросли на 72% и 54% соответственно.

В целом в топ товаров вошли мангалы, шампуры, ольховые, вишневые и яблоневые щепы, двухъярусные коптильни, уголь, бутербродницы, решётки барбекю, а также сумки для мангала и древесные опилки.