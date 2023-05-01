МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Правительство Индии планирует запретить экспорт сахара из-за снижения объемов его производства и для предотвращения инфляционного давления перед выборами в парламент в следующем году, сообщил телеканал Wion со ссылкой на источник в правительстве Индии. В Роскачестве назвали реальные наценки в магазинах

"В настоящее время сахара достаточно, чтобы удовлетворить ожидаемый внутренний потребительский спрос в 27,5 миллиона тонн, но перед выборами в штате в этом году и выборами в Лок Сабха (нижняя палата парламента Индии) в следующем году правительство не хочет рисковать", — сообщил источник в правительстве.

Согласно сообщениям, группа министров рекомендовала заводам прекратить отправку сахара за границу с "немедленным вступлением в силу", отмечает телеканал.

Согласно статистике департамента по делам потребителей, средняя розничная цена сахара по всей Индии в пятницу составляла 42,24 рупии за килограмм, что было несколько выше, чем годом ранее, когда она составляла 41,31 рупии. Ожидается, что в 2022–23 сельскохозяйственном году (октябрь–сентябрь) страна произведет 32,7 миллиона тонн сахара по сравнению с 35,9 миллиона тонн, произведенными в предыдущем сельскохозяйственном году.

По официальным данным, несмотря на то, что большая часть сахара уже отгружена в соответствии с установленной на текущий год фиксированной квотой, почти 200 тысяч тонн сахара еще не отправлено на экспорт.

Согласно статистике экспорта сахара, в текущем году из Индии в Бангладеш было продано максимум 631 тысяч тонн сахара. Джибути, Ирак, Сомали, Судан, Индонезия, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Саудовская Аравия, Ливия, Афганистан, Камерун и Иордания являются еще несколькими важными импортерами.