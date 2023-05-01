МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети "Ашан" в России не вводились, их использование не запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия". В Брянской области приостановили движение на участке железной дороги

Ранее в понедельник телеграм-канал Mash со ссылкой на сотрудников компании сообщал о том, что "Ашан" полностью запретил в своих российских магазинах продажу георгиевских лент и другой патриотической символики.

"Данная информация не соответствует действительности. В преддверии празднования в России 9 мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено", — заявили в компании.

Там также подчеркнули, что согласно кодексу акции "Георгиевская ленточка", лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку. "Ее нельзя использовать для продвижения товаров и услуг. Ленты распространяются волонтёрами бесплатно", — утончили в пресс-службе.