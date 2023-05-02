МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами, пишут "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту фракции "Единой России" в Госдуме и Минпромторга. Этот законопроект предусматривает внесение поправок в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Жители Москвы стали реже посещать торговые центры и больше экономить

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого предлагается ввести понятие "товары российского происхождения", а также установить обязательную долю по разным наименованиям, определяемую Минпромторгом.

При этом уточняется, что уполномоченный орган будет составлять перечень продукции, которая будет представлена на "российской полке", а также определять долю этой продукции в общем объеме товаров соответствующего наименования.

Авторы документа уверены, что указанные меры "позволят создать гибкий механизм координации участников отрасли".

Для стимулирования производства товаров с высокой добавленной стоимостью сначала предлагается использовать указанный механизм только по непродовольственной продукции. Распространение на продовольственную возможно на втором этапе, уточняется в документе.

Согласно законопроекту, новые нормы не затронут торговые сети, выручка которых за последний календарный год не превышала 2 миллиардов рублей, а также сети монобрендовых магазинов.