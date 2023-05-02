МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Годовые темпы роста цен на продовольствие в Великобритании в апреле достигли рекордного значения — 15,7%, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на индекс потребительских цен аналитической компании NielsenlQ. Инфляционные ожидания в Великобритании в апреле снизились

"Цены на продукты питания остаются высокими в связи с увеличивающимися расходами по всей цепочке поставок. Эффект домино от увеличения расходов на производство и упаковку привел к повышению цен на готовые обеды, а стоимость кофе выросла на фоне сократившихся поставок от главных его импортеров и роста цен на его зерна", — сказала телеканалу генеральный директор Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон.

По данным NielsenlQ, в апреле цены на продукты питания и неалкогольные напитки увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит на фоне сильнейшей инфляции в продовольственном сегменте товаров за 45 лет. Сильнее всего подскочили цены на скоропортящиеся продукты (17,8%), а цены на консервированную пищу увеличились на 12,9%.

Индекс потребительских цен, представленный NielsenIQ, в апреле увеличился на 8,8% по сравнению с 2022 годом, говорится в статье.

Как сообщил Sky News глава отдела аналитики розничной торговли и бизнеса NielsenlQ Майк Уоткинс, во многих секторах продажи продолжают падать, даже несмотря на вводимые магазинами программы лояльности и увеличение скидок.

"Так как пик инфляции еще не пройден и продажи во многих секторах продолжают падать, рассчитать величину потребительской уверенности достаточно сложно", — добавил он.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщала, что реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне превышающего повышение зарплат уровня инфляции.

На фоне рекордной инфляции в стране наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.