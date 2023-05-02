МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсудила на заседании экспертного совета необходимость ограничения экспорта тихоокеанских лососей, а также вопрос установления минимальных объемов продаж на бирже отдельных видов продукции, в том числе рыбной, говорится в сообщении ведомства. ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты

Служба указывает, что на ее площадке состоялось заседание экспертного совета по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса.

"На заседании также поднимался вопрос установления минимальных объемов биржевых продаж отдельных видов продукции, в том числе рыбной", — говорится в сообщении. Сейчас ведется работа по созданию и развитию биржевых торгов на различных товарных рынках, в том числе торгов замороженной рыбной продукцией и продукцией из иных водных биоресурсов: по мнению ведомства, установление таких минимальных объемов будет способствовать развитию этого механизма, увеличит число сделок и, как следствие, — обеспечит ликвидность для формирования ценовых индикаторов на замороженную рыбную продукцию.

"Кроме этого, члены экспертного совета также обсудили вопрос экспорта тихоокеанских лососей и необходимости его ограничения. Участники обозначили свои предложения, которые будут изучены и проработаны", — говорится в сообщении. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в конце февраля поручила Минсельхозу проработать целесообразность введения ограничений на экспорт рыбной продукции низкой степени переработки с целью поддержки внутреннего рынка.

Также обсуждалась целесообразность введения максимального совокупного размера вылова определенных видов водных биоресурсов (ВБР).

Ведомство поясняет, что в настоящее время распределение инвестквот осуществляется путем выделения дополнительных допустимых объемов вылова и обновления производственных фондов рыбохозяйственного комплекса. При этом в целях исключения монополизации добычи законом установлено право правительства РФ устанавливать максимальный совокупный размер доли общего допустимого улова отдельных ВБР, который может быть закреплен за лицом или группой лиц.

"По результатам обсуждения ведомство предложило участникам экспертного совета представить свои позиции относительно целесообразности введения такого механизма", — сообщает ведомство.