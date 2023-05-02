БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. В Германии на фоне роста цен отмечено крупнейшее с 1994 года падение оборота продаж на рынке продуктов питания, сообщило во вторник Федеральное статистическое ведомство (Destatis). Годовой рост цен на еду в Великобритании достиг рекорда по итогам апреля

"В марте 2023 года реальные розничные продажи продуктов питания снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2022 года реальный оборот снизился на 10,3%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что это самое сильное падение с начала исследования данных показателей в 1994 году.

"Одной из причин такого снижения, вероятно, являются цены на продукты питания, которые снова значительно выросли в марте 2023 года на 22,3%, по сравнению с мартом 2022 года", — сообщается далее.

Ранее ведомство сообщило о снижении реальных зарплат жителей Германии на 4% из-за роста цен на фоне инфляции, что стало наибольшим падением с момента начала сбора данной статистики в 2008 году.