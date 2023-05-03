МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский бизнес французского холдинга Danone может приобрести группа компаний "Агранта" бизнесмена Сергея Бачина, сообщил агентству "Прайм" источник на молочном рынке. Заинтересованность в сделке подтвердили в пресс-службе российского холдинга. Danone отобрала претендентов на свои российские активы, сообщили источники

Там уточнили, что "Агранту" интересуют не столько заводы Danone, сколько сохранение брендов, выпускаемых французским холдингом, и продолжение развития производства молочной продукции.

"Основная ценность активов любого бизнеса — сильные бренды. Важно их сохранение и продолжение развития производства молочной продукции в России", — отметили в пресс-службе компании.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над своим бизнесом в России, включив в сделку опцион обратного выкупа. В феврале 2023 года появилась информация, что компания отобрала около 20 претендентов на свои российские активы. В списке фигурировали крупнейшие российские агрохолдинги, например, компании "Русагро", "Черкизово", "ЭкоНива", "Агрокомплекс имени Ткачева" и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.

"Агранта" — многопрофильный холдинг, созданный в 2008 году. Входящее в его состав сельскохозяйственное предприятие "АгриВолга" — крупнейший в России производитель мясных и молочных органических продуктов питания бренд "Углече Поле", также холдинг производит натуральную мясную и молочную продукцию бренда "Из Углича".

Производство молочной продукции реализуется как на мощностях "АгриВолги", так и на площадях Угличского сыродельно-молочного завода (УСМЗ), входящего в холдинг.

"Агранта" инвестирует значительные средства в комплексную реконструкцию и развитие территорий регионов. Созданы и развиваются крупные российские курорты "Завидово" в Тверской области и "Ярославское взморье" на берегу Рыбинского водохранилища в Ярославской области. Туристические проекты будут реализованы также в Сахалинской области, в Мурманской области и в Красноярском крае на Таймыре. Также "Агранта" владеет и управляет отелями в Москве и Сочи. Общий объем инвестиций составляет более 117 миллиардов рублей.