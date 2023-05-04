МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В России предложили запретить ресторанам быстрого питания использовать акционные механизмы торговли, передает RT. Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя и больше сладкого

С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

По его словам. отечественные и зарубежные медицинские специалисты не раз отмечали, что регулярное потребление продукции заведений быстрого питания (фастфуда), обладающей повышенным содержанием сахара, соли, жиров и тому подобного, способно наносить значительный вред здоровью, особенно несовершеннолетним потребителям.

В то же время, как он считает, сами сети фастфуда заинтересованы в повышении продаж и используют для этого всевозможные механизмы, в том числе акционные (купоны, продажа двух блюд по цене одного, снижение цен в определенные часы и так далее). Подобная торговая политика провоцирует потребителей на излишнее приобретение и потребление этой продукции, отметил Орлов.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объёмов торговли", — говорится в письме.