МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Группа молочных продуктов за последние 12 месяцев стала в России крупнейшим сегментом на онлайн-рынке товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении, опередив лидировавшую ранее группу товаров для животных, говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ. Россияне стали активнее пользоваться подпиской на онлайн-кинотеатры

"За последние 12 месяцев, окончившихся в марте 2023 года, группа молочных товаров смогла завоевать лидерство на онлайн-рынке FMCG, опередив группу товаров для животных, которая оставалась крупнейшей до последнего времени. В текущем периоде на молочную группу пришлось 16,1% онлайн-продаж в денежном выражении, на товары для животных — 16%", — говорится в материалах на основании аудита онлайн-рынка.

В целом онлайн-продажи товаров повседневного спроса в РФ за отчетный период выросли на 27,2% в денежном выражении, и на 8,5% — в натуральном; при этом, отмечается в материалах, молочная индустрия отвечает за более чем половину роста онлайн-рынка — 4,8 процентных пункта из 8,5% роста за последние 12 месяцев.

По данным NielsenIQ, онлайн-продажи молочных продуктов за отчетный год выросли на 40,5% в денежном выражении и на 19,5% — в упаковке, продажи товаров для животных — на 22% и на 5,3% соответственно. На третьем месте — средства ухода за детьми, с долей категории в денежном выражении 11,6%: онлайн-продажи прибавили 1,7% в деньгах и сократились на 7,9% в натуральном выражении. МФО ужесточают правила выдачи онлайн-займов россиянам

В свою очередь продажи через интернет детского питания упали на 2,5% в деньгах и на 21,7% — в упаковках, их доля — 10,3% (четвертое место). Горячие и прохладительные напитки занимают пятое и шестое место: доли в онлайн-продажах за год в денежном выражении — 8,8% и 6,5%, рост в денежном выражении — плюс 57,7% и плюс 38,8%, в натуральном — плюс 25,4% и плюс 7,2%.

Далее следуют товары для стирки (4,9%), кондитерские изделия (4,8%), средства для уборки и мытья посуды (4,1%), средства личной гигиены (3,2%) и ухода за волосами (3%). В целом продажи в денежном выражении по каждой из этих категорий увеличились минимум на 39%, а в натуральном, за исключением прохладительных напитков — на 14-25%.