Сбер подсчитал стоимость самого дорогого похода в ресторан в России
Сбер: самый дорогой поход в ресторан в России в 2023 году обошелся в два миллиона рублей
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Самый большой чек в прошлом году в России был зафиксирован в ресторане Москвы и составил 2 миллиона рублей, говорится в исследовании Сбербанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Сбербанк проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга.
"Самый большой чек за прошлый год зафиксирован в Москве: клиенты за один поход в ресторан потратили 2 миллиона рублей", — говорится в исследовании.
В компании отметили, что на втором и третьем месте — Красноярский край с чеками на 1,8 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей.