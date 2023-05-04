МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Самый большой чек в прошлом году в России был зафиксирован в ресторане Москвы и составил 2 миллиона рублей, говорится в исследовании Сбербанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Дорогие рестораны нашли способ привлечь россиян

Сбербанк проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга.

"Самый большой чек за прошлый год зафиксирован в Москве: клиенты за один поход в ресторан потратили 2 миллиона рублей", — говорится в исследовании.

В компании отметили, что на втором и третьем месте — Красноярский край с чеками на 1,8 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей.