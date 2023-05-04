МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Число российских ресторанов, предлагающих доставку еды, за год выросло в два раза, их выручка увеличилась на 60%, а средний чек — на 2%, до 875 рублей, говорится в исследовании Сбербанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Сбер подсчитал стоимость самого дорогого похода в ресторан в России

Сбербанк проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. "Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды. За год количество точек, предлагающих такую услугу, выросло вдвое, выручка увеличилась на 60% и превысила 1,4 миллиарда рублей, а средний чек вырос на 2%, до 875 рублей", — говорится в исследовании. Специалисты сравнивали первый квартал 2023 года с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики отметили, что стремительный рост по количеству точек с доставкой — более чем на 100% — показали практически все регионы России. Топ регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды: Московская область, Краснодарский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ.

В Сбербанке также подсчитали среднюю выручку заведений по России. "Значительнее всего выросла в фастфуде — на 285 тысяч рублей по сравнению с первым кварталом прошлого года (с 2,5 миллиона рублей до 2,8 миллиона рублей — ред.)", — указали в компании.

"Практически та же картина со средним чеком: он вырос по всем нишам, особенно в фастфуде — на 13% (с 345 рублей до 389 рублей — ред.)", — добавили аналитики.