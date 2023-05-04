КРАСНОЯРСК, 4 мая — ПРАЙМ. Компания "Ёбидоёби" подала апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия, сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда Красноярского края. Суд получил заявление о банкротстве владельца прав на образ "Ждуна"

Ранее красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что в переводе с японского название имеет невинный смысл — "День недели — суббота".

На сайте арбитражного суда сообщается, что компания подала апелляционную жалобу в среду, однако самого текста жалобы не опубликовано. Комментарием представителей компании РИА Новости пока не располагает.

Ранее в пресс-службе компании сообщили, что решение Арбитражного суда Красноярского края касается только фирменного наименования "Ёбидоёби", а не названия сети суши и роллов.