МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Каждый третий салон красоты закрылся в России за период с 2020 года по апрель 2023 года, при этом бани и сауны оказались более устойчивыми — прекратила работать каждая пятая точка в стране; причинами закрытий стали коронавирусные ограничения, изменения курса валют и подорожание расходных материалов, следует из анализа данных сервиса "Контур.Фокус", который есть в распоряжении у РИА Новости. Аналитики узнали, на что россияне тратят деньги по выходным

"Сильнее всего пострадали салоны красоты. Их число стало неуклонно уменьшаться с января 2020 года и к 2023 году упало на 34%. Только в марте и апреле 2023 года отрасль показала незначительный рост, но все еще далека от допандемийных показателей", — говорится в исследовании. При этом всего с января 2020 года по апрель текущего года сферу красоты покинули 31,4% компаний — их число уменьшилось до 112,5 тысячи организаций со 164 тысяч.

Отмечается, что число массажных салонов также планомерно снижалось до июля 2021 года — за это время закрылось 30% объектов, но потом направление вернулось к прежним показателям, а к началу 2023 года обогнало допандемийный уровень. "Бани и сауны тоже оказались под влиянием кризиса, но пострадали меньше, чем салоны красоты и массажные салоны. С начала 2020 года по апрель 2023 года их количество уменьшилось только на 18%: с 20 790 до 17 013 организаций. С начала 2022 года отрасль показывает стабильную положительную динамику", — добавляется в материалах.

"Пик закрытий организаций из сферы красоты пришелся на вторую половину 2020 года. Причина — коронавирусные ограничения. Но на пандемии испытания для этой индустрии не закончились: последовал рост курса валюты, подорожали расходные материалы, что сказалось на салонах красоты и парикмахерских", — подчеркнула руководитель проекта API "Контур.Фокуса" Елена Катаева.

Она уточнила, что несмотря на сложившиеся условия, с каждым годом ликвидируется все меньше организаций. Так, в 2021 году число закрытий было на 26% меньше, чем в 2020 году, а в 2022 году — на 45% меньше, чем в 2021 году.

Кроме того, аналитики составили рейтинг городов с наибольшим числом организаций в сфере красоты. Среди лидеров — Москва и область, а также Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. При этом в Ненецком автономном округе, Байконуре и Ингушетии ситуация противоположная — если в столице насчитываются тысячи компаний такого профиля, то в этих регионах их число не доходит и до 40. В Ненецком автономном округе 18 таких организаций, Байконуре — 30, а в Ингушетии — 31.