МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Россияне в апреле на повседневные покупки потратили на 9% больше, чем год назад, при этом по сравнению с мартом потребительская активность граждан существенно не изменилась, говорится в исследовании оператора фискальных данных "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ), которое есть у РИА Новости. Россиян предупредили, какие штрафы можно получить, не выходя из дома

"В апреле россияне потратили свыше 400 миллиардов рублей на повседневные покупки, что на 9% превышает результат за аналогичный период прошлого года. По сравнению с мартом текущего года спрос существенно не изменился, что говорит о стабилизации потребительской активности населения", — говорится в сообщении.

Траты на продукты традиционно являются самой значительной статьей семейного бюджета, занимая четверть от всех расходов покупателей, указали авторы исследования. Потребление в этой категории как по количеству покупок, так и по объему истраченных средств выросло на 4% относительно прошлогоднего уровня, превысив 100 миллиардов рублей.

Более 62 миллиардов рублей в апреле было потрачено на топливо, это на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 4% — чем месяцем ранее. На покупку автотоваров россияне направили 24,5 миллиарда рублей, что на 17% больше результата годом ранее и на 10% — нынешнего марта. Россиян предупредили о необычном способе кражи данных с компьютера

Сфера услуг выросла на четверть к прошлому году и составила в объеме расходов почти 58 миллиардов рублей, однако по сравнению с мартом спрос снизился, указали эксперты. На одежду и обувь россияне, по их данным, потратили в апреле более 38 миллиардов, что на 22% больше по объему и на 11% — по количеству, чем год назад. Рост по сравнению с мартом — в пределах 4%.

Рост спроса фиксируется на товары для дома: покупатели в прошлом месяце потратили на 25% больше, чем годом ранее, однако количество покупок выросло незначительно. Общие траты в категориях для дома, ремонта и мебели в апреле составили около 25 миллиардов рублей. Сезонный рост отмечен в категории товаров для спорта и активного отдыха, здесь объем трат и число покупок выросли на 16% (5 миллиардов рублей) по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с мартом рост трат составил 15%, указывается в материалах.