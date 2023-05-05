МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно выросли, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В мире стало больше людей, испытывающих острую нехватку продовольствия

"Индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2023 года составил 127,2 пункта, что на 0,8 пункта (0,6%) выше мартовского показателя и на 31,2 пункта (19,7%) ниже показателя соответствующего месяца прошлого года. Главными факторами этого небольшого роста было резкое повышение индекса цен на сахар, а также повышение индекса цен на мясо, тогда как индексы цен на зерновые, молочную продукцию и растительные масла продолжили снижение", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на мясо вырос на 1,3%, или на 1,5 пункта, до 114,5 пункта, и такая динамика объясняется, прежде всего, ростом цен на свинину под влиянием роста импортных закупок со стороны стран Азии и сохраняющейся ограниченности поставок из нескольких ведущих стран-экспортеров в связи с ростом производственных издержек и проблем с обеспечением здоровья животных.

Индекс цен на растительное масло снизился по отношению к марту на 1,8 пункта, или на 1,3%, — до 130 пунктов. Это было вызвано совокупным влиянием стабильных мировых цен на пальмовое масло и снижения котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел. А индекс цен на молочную продукцию опустился к марту на 2,2 пункта, или на 1,7%, — до 124,6 пункта. Организация объясняет это хронически вялым импортным спросом на мировых рынках. Сбер подсчитал стоимость самого дорогого похода в ресторан в России

Индекс на зерновые снизился на 1,7%, или на 2,4 пункта, до 136,1 пункта, и ФАО объясняет это снижением цен на пшеницу на 2,3% до самого низкого с июля 2021 года уровня. "Основными факторами этого стали большие объемы экспортного предложения со стороны Российской Федерации и Австралии", — говорится в сообщении.

Индекс цен на сахар в апреле вырос к марту на 22,4 пункта, или на 17,6%, — до 149,4 пункта, что стало самым высоким показателем с октября 2011 года. ФАО отмечает, что это связано с ростом обеспокоенности в связи с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2022–2023 годов в результате дальнейшего снижения прогнозов производства по Индии и Китаю, а также в связи с более низкими, чем предполагалось, объемами производства в Таиланде и Европейском союзе.