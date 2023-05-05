ПАРИЖ, 5 мая — ПРАЙМ. Забастовка в распределительных центрах крупной сети супермаркетов в Нидерландах Albert Heijn обошлась сети примерно в 35-45 миллионов евро убытков, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на исследование Hiiper. Розничные продажи в еврозоне снизились в марте

"Сеть супермаркетов Albert Heijn потеряла около 35-45 миллионов евро оборота из-за забастовок в пяти распределительных центрах", — сообщает телекомпания.

Исследование основывается на сравнении оборота супермаркета за последние семь дней забастовки с оборотом, зафиксированным неделей ранее.

Сообщается, что средний оборот сети супермаркетов Albert Heijn составляет 350 миллиона евро в неделю.

"Мы видим, что за последние семь дней этот показатель снизился на 12%", — сообщили в исследовательской компании.

Сотрудники распределительных центров Albert Heijn объявили забастовку 23 апреля с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. В течение недели в магазины либо привозили меньшее количество продуктов, либо вовсе не привозили. Особенно забастовка затронула отделы свежих овощей и фруктов и молочных продуктов.