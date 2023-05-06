МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россияне за одно посещение фастфуд-заведения тратили в первом квартале текущего года в среднем по 368 рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году, показало исследование банка "Русский Стандарт" для РИА Новости. Сбер подсчитал стоимость самого дорогого похода в ресторан в России

"Средний чек одного платежа в фастфуд-кафе в первом квартале 2023 года составил 368 рублей. При этом годом ранее он был выше и составлял 540 рублей", — подсчитали аналитики кредитной организации.

Отдельно аналитиками банка была изучена доля таких операций через Систему быстрых платежей (СБП). По данным аналитиков, пока привычные карточные платежи у россиян лидируют.

"Если в категории "фастфуд" за 100% взять традиционные платежи и СБП в первом квартале 2023 года, то доля СБП выросла до 10%. При этом средний чек одной покупки через СБП в январе-марте текущего года заметно выше, чем у карточных платежей, — 652 рубля против 338 рублей соответственно", — отмечают авторы исследования.

Топ-5 городов, где с января по март этого года было отмечено наибольшее число покупок фастфуда, выглядит следующим образом: Москва со средним чеком в 351 рубль, Санкт-Петербург — средний чек 320 рублей, Казань — средний чек 423 рубля, Тверь — средний чек 399 рублей, Екатеринбург – средний чек 349 рублей.