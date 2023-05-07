МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В Госдуме предложили маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России". С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, лидер партии "Родина". ЕК может предложить новые антироссийские санкции в ближайшие дни, пишут СМИ

"Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать… Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России", причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля", — сообщил Журавлев РИА Новости.

По его словам, этот рынок весьма крупный.

Кроме того, многие из тех, кто ушел, "громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием", сказал депутат.

"В коллаборации с производителями из дружественных нам стран (они возвращаются – ред.). Не обращать (внимания) на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать, ситуация абсурдная", — подчеркнул парламентарий.