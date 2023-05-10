МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. К лету ноутбуки в России могут подешеветь в рознице на 15%, поскольку импортеры снизили отпускные цены на 5-30% в зависимости от модели и конфигурации, пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкий к дистрибуторам и производителям, а также на расчеты аналитиков. Экономист рассказала, что будет, если продукты резко подешевеют

Ключевой фактор снижения цен, на который опираются прогнозы источников издания, — переизбыток ноутбуков и комплектующих к ним.

Объясняется это тем, что после пандемии объем производства электронных компонентов в мире заметно увеличился, а спрос на компьютеры в ведущих странах пошел вниз. При этом продавцам необходимо сбывать готовую продукцию ускоренными темпами, подчеркивают собеседники издания, ведь уже в 2023 году производители комплектующих выведут на рынок новую, более функциональную начинку, в связи с чем старые компьютеры станут менее актуальными.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, снижение отпускных цен на 5-30% приведет к тому, что в рознице девайсы подешевеют на 15% и более. И в первую очередь это коснется наиболее дорогих, топовых моделей. Но на сегодняшний день, отметил Муртазин, в большинстве розничных сетей сохраняются прежние цены, снижение должно произойти в июне.

Такого же мнения придерживается и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. А в исследовательской компании IDC считают, что даже при снижении цен складские запасы останутся избыточными до середины года или даже до III квартала.