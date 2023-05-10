МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Спрос россиян на духи с феромонами вырос в первом квартале текущего года почти на четверть относительно аналогичного периода 2022 года, при этом общий объем покупок парфюма в стране сопоставим с прошлогодним показателем, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сбербанк отметил рекордный с начала года спрос на ипотеку в апреле

"Всего в первые три месяца текущего года россияне приобрели 24,3 миллиона упаковок духов на 33,9 миллиарда рублей. В прошлом году они закупились на 36,3 миллиарда рублей, притом объем продаж оказался сопоставим – 24,2 миллиона упаковок", — сообщил оператор. При этом средняя стоимость парфюмерии составила 1395 рублей, что на 7% ниже, чем в 2022 году.

"Спрос же на духи с феромонами вырос куда более существенно – на 22%. Всего в I квартале жители страны приобрели 584,7 тысячи флаконов таких духов на 123,3 миллиона рублей против 478,1 тысячи флаконов на 89,3 миллиона рублей в аналогичном периоде прошлого года", — заявил оператор.

По словам руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, отечественные производители нарастили объемы производства парфюма за этот период на 16%, до 12,1 миллиона упаковок. Импорт снизился всего на 5%, до 11,1 миллиона пачек. При этом отмечается, что практически весь объем духов с феромонами – российского производства, а доля импорта в структуре продаж составляет 0,1%. Российские производители увеличили производство и в этой категории — в январе-марте было выпущено 902 тысячи флаконов ароматов с феромонами (+47% год к году).

Аналитики "Честного знака" также составили рейтинг регионов по продажам парфюма. На первом месте разместилась Москва, где на 1000 жителей было приобретено 650,7 упаковки, на втором – Московская область (319,7) и на третьем – Смоленская область (190,1). Замыкают пятерку Санкт-Петербург и Новгородская область. Также в топ-10 оказались Магаданская, Мурманская, Свердловская, Омская и Пензенская области.

Духи с феромонами же пользовались особой популярностью в Новгородской области, где на 1000 человек пришлось 9,7 флакона. Далее — Мурманская область, Краснодарский край, Татарстан и Кемеровская область. Кроме них, в рейтинг вошли Алтайский край и Кировская область, республики Коми и Марий Эл, а также Карелия и Вологодская область.