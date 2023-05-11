МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Спрос на обогревательные приборы за первую неделю мая вырос в группе "М.Видео-Эльдорадо" относительного конца апреля в 4 раза на фоне прохладной погоды, рассказали РИА Новости в компании. Другие игроки рынка в комментариях агентству отмечают интерес к термосам и тепловым пушкам. В России стремительно растет спрос на духи с феромонами

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" на первой неделе мая зафиксировала возросший вчетверо спрос на обогревательные приборы относительно предыдущей недели, что связано с началом дачного сезона, а также снижением температуры после окончания отопительного сезона. Наибольшим спросом пользовались конвекторы и тепловентиляторы, как компактные и эффективные решения для небольших помещений и дач", — сообщили там.

Ритейлер подчеркнул, что в число наиболее популярных производителей вошли Ballu, Electrolux, Zanussi, Royal Clima и Vitek, а цены на климатическую технику находятся уровне прошлого года.

Рост интереса к обогревателям подтвердили и в онлайн-гипермаркете "ВсеИнструменты.ру". Там подсчитали для агентства, что за период с 1 по 7 мая к 24-30 апреля спрос на обогреватели в Москве вырос на 210%, в Санкт-Петербурге — на 28%. "Оказалось, что спрос среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга в период похолодания больше всего вырос на тепловые пушки: +222% и +33% соответственно", — добавили в компании.

"В начале мая 2023 года из-за более холодной погоды, чем это было в прошлом году, жители нашей страны стали чаще приобретать различную климатическую технику для обогрева квартир и дачных домов. С 1 по 9 мая… популярность автомобильных обогревателей выросла уже на 886%", — сообщили РИА Новости в Wildberries. В пресс-службе маркетплейса также подчеркнули, что вырос спрос и на термосы, а также термокружки — на 70-75%, свитеров же заказали на 82% больше, чем годом ранее.

В конце апреля ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что май в Москве будет неустойчивый, относительно прохладный с умеренным количеством осадков, а лето наступит в лучшем случае в конце месяца.