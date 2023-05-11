МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Более двух третьих россиян недовольны работой маркетплейсов — в основном из-за цен на размещенные там товары и подделок, однако продолжают совершать покупки в онлайн-магазинах, свидетельствуют данные маркетинговой платформа Calltouch, с которыми ознакомилось РИА Новости. АКИТ отметил риски закрытия маркетплейсов при сборе для почтовой сети

"70% респондентов считают работу отечественных маркетплейсов неудовлетворительной. Чаще всего россияне жалуются на повышение цен (25,7%), продажу подделок (21,6%) и некачественных товаров (17,6%), плохое отношение к сотрудникам (14,6%)", — говорится в исследовании.

При этом рост числа покупок на маркетплейсах за последний год более 25% россиян связывают с уходом популярных зарубежных брендов. Но граждане отмечают, что стали чуть реже пользоваться двумя основными отечественными площадками, а каждый десятый россиянин сейчас проявляет интерес к нишевым маркетплейсам. Около 11% опрошенных за последний год начали внимательнее относиться к продавцам и предпочитают покупать только у "официалов", 8% увеличили число заказов из-за рубежа.

Однако в вопросе россиян о готовности тратить значительные суммы на таких площадках мнения разделились. Так, каждый четвертый опрошенный готов покупать там только недорогостоящие товары стоимостью до 2 тысяч рублей, при этом почти столько же (23,8%) совершают на маркетплейсах покупки на сумму свыше 20 тысяч рублей. Около 22% россиян в целом не ограничивают себя в стоимости покупок, по 7-9% голосов набрали варианты в диапазоне 5-15 тысяч рублей, и 4,2% — от 15 до 20 тысяч рублей.

В ходе исследования аналитики также выяснили, какие товары россияне боятся покупать в онлайн-магазинах: каждый четвертый открыт к приобретению любых вещей онлайн, если они ему необходимы. Остальные три четверти более избирательны и осторожны. Например, 27% россиян не готовы покупать на маркетплейсах подарки, в которых важна упаковка, 23% — дорогостоящие вещи, по 17% — нижнее белье, брендовые товары, хрупкие вещи и посуду, а 13% — электронику.

В рамках исследования были опрошены 2333 человека, приживающих в российских городах и в возрасте от 18 до 60 лет.