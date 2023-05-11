МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российские рестораны в свое летнее меню активно включают джин, встречается даже безалкогольный вариант, кроме того, среди трендов значатся тропические соуса, цветки цукини и перец рамиро, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Рестораны McDonald's в США оштрафовали за эксплуатацию детского труда

"Среди барных трендов 2023 года тропические вкусовые сочетания. Кроме того, мы можем наблюдать культ джина, в каждом баре ассортимент состоит из не менее чем 20 позиций. Следом за джином популярность обретают текила и мескаль. В тренде также технологии: обесцвечивание, использование роторного испарителя", — рассказал шеф-повар ресторана итальянской кухни Unica Иван Кузнецов.

Джин, но только безалкогольный, в тренде и в сети ресторанов "Тануки". "Находка этого сезона — безалкогольный джин, который позволит гостям летом наслаждаться привычным вкусом коктейльной классики, но без градусов", — сообщила генеральный управляющий Tanuki Family Алла Бондаренко.

Шеф-повар ресторана Unica отметил, что сейчас прослеживается спрос на безалкогольные напитки. "В сети заведений в два раза увеличилось количество позиций безалкогольной продукции. Люди перестают употреблять алкоголь по абсолютно разным причинам, но не готовы отказываться от любимых вкусовых сочетаний из котельной классики", — отметил Кузнецов.

Но вместе с ростом предложений безалкогольной продукции растет в ресторанах и ассортимент крепких напитков, только уже от российских производителей. Кузнецов отметил, что этот показатель увеличился в сети ресторанов Unica, например, в два раза за год. Рестораны продолжают развивать и свои винные карты с уклоном на российскую продукцию. "Сейчас 15-20% винной карты у нас составляют российские напитки", — отметил управляющий ресторана "Матрешка" Сергей Меркулов.

АКЦЕНТ НА РОССИЙСКОЕ

По оценкам шеф-повара ресторана Unica, в этом летнем сезоне в заведениях продолжат пользоваться популярностью цветки цукини и перец рамиро, которые были популярны в 2022 году. "Последние два года также держится тренд на использование в приготовлении блюд черной икры и трюфеля. Сохраняется тренд на безглютеновую выпечку и пасту, десерты без глютена, лактозы и белого сахара", — отметил Кузнецов.

В "Тануки" в предстоящем сезоне готовятся удивлять гостей соусами с манго, а в "Матрешке" — локальными продуктами, в числе которых сморчки и прочие лесные грибы, фермерские мясо и рыба, цветы, ягоды и травы. "Мы используем уже 95-98% российских продуктов", — указал управляющий ресторана "Матрешка".

Растет доля отечественных продуктов и в "Тануки". "Больше половины ингридиентов у нас уже российские. В финансовом эквиваленте 60% наших трат на закупки — это отечественные поставщики. Например, до 2020 года мы закупали американский рис, регулярно просматривая другие варианты. Как только в Краснодарском крае появился производитель высококачественного риса, мы стали переходить на него", — отметила генеральный управляющий Tanuki Family.

"По другим наименованиям мы отдаем предпочтение азиатским странам: угорь мы привозим из Китая, креветки — из Индии и Эквадора, тунца — из Индонезии, Китая и Вьетнама, водоросли нори — из Кореи, а пасту для супов в стиле том ям и кокосовое молоко закупаем в Таиланде. Единственная сфера поставок, которая пострадала у всех представителей ресторанного сегмента — это поставки лосося, когда пришлось перейти с фарерского на мурманский. Качество у него не хуже, чем у зарубежных поставщиков, но иногда бывают задержки поставок", — заключила она.