АЛМА-АТА, 11 мая — ПРАЙМ. Ozon открыл свой второй фулфилмент-центр в Казахстане – в крупнейшем городе Алма-Ате, компания рассчитывает за счет этого существенно увеличить ассортимент товаров для местных покупателей, сообщила пресс-служба Ozon в Казахстане. Ozon сделал прогноз на динамику продаж товаров и услуг в 2023 году

В апреле маркетплейс запустил первый фулфилмент-центр общей площадью 38 тысяч квадратных метров в Астане.

"Ozon расширяет логистическую инфраструктуру в Казахстане и открывает второй фулфилмент-центр в Алматы для локальных продавцов. Новый логистический объект упростит представителям малого и среднего бизнеса Казахстана выход на маркетплейс, а также позволит сократить сроки доставки в пределах города до одного дня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фулфилмент-центр Ozon в Алма-Ате обеспечивает полный цикл обработки онлайн-заказов — принимает товары от продавцов, хранит их, а также комплектует посылки и отправляет их покупателям. Общая площадь объекта составляет 5 тысяч квадратных метров, а его мощности позволяют обрабатывать до 80 тысяч заказов в сутки.

"Открытие нового складского комплекса в Казахстане позволит нам существенно увеличить ассортимент товаров для местных покупателей и обеспечить хранение 720 тысяч товаров в самых разных категориях — от товаров повседневного спроса до бытовой техники и электроники. Фулфилмент-центр упростит выход местным предпринимателям на маркетплейс и позволит им продавать товары как на покупателей в Казахстане, так и многомиллионную аудиторию покупателей в России", — приводятся в сообщении слова генерального директора Ozon в Казахстане Мольдер Рысалиевой.

Компания начала расширять присутствие в регионе во второй половине 2021 года. На данный момент логистическая инфраструктура Ozon в Казахстане включает в себя еще два сортировочных центра в Алма-Ате и Астане, а также около полусотни пунктов выдачи заказов. Кроме того, в феврале 2022 года компания запустила свою курьерскую доставку в ряде городов.

Министерство торговли и интеграции республики сообщало, что на площадке Ozon зарегистрировано около 15 тысяч казахстанских продавцов, объем продаж которых за 2022 год составил более 10 миллиардов тенге (22,5 миллиона долларов). Наиболее востребованными являются электроника, товары для дома, детская продукция и товары повседневного спроса.