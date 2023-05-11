МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей, заявили РИА Новости в компании. Ozon сделал прогноз на динамику продаж товаров и услуг в 2023 году

"Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы маркетплейса, услугами "серого продвижения" на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот.

"Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов", — пояснили в Wildberries.

В компании напомнили партнерам, что использование сторонних сервисов "может привести не только к утрате управления личными кабинетами и убыткам, но и нарушению законодательства".