2023-05-11T10:43:59+03:00
2023-05-11T10:43:59+03:00
2023-05-11T10:43:59+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230511/840570454.html
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных
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. Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в четверг в Telegram-канал Mash сообщил, что базы данных Wildberries... ПРАЙМ, 11.05.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, wildberries, базы данных, взлом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг в Telegram-канал Mash сообщил, что базы данных Wildberries взломали и причинили ущерба на 654,5 миллиона рублей.
"Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных компании не были взломаны, это фейк", — говорится в сообщении компании.