МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании. Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе

Ранее в четверг в Telegram-канал Mash сообщил, что базы данных Wildberries взломали и причинили ущерба на 654,5 миллиона рублей.

"Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных компании не были взломаны, это фейк", — говорится в сообщении компании.