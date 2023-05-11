МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. "Почта России" запустила прямую авиадоставку рейсами из Москвы в Шанхай три раза в неделю, сообщила компания. Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе

"Доля Китая в почтовом экспорте год к году выросла более чем в 2 раза: с 5% до 12%. Чтобы обеспечить развитие этого направления, "Почта" запустила прямую доставку рейсами из Москвы в Шанхай 3 раза в неделю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 40% экспортной почты в Китай приходится на Москву. В тройку федеральных округов-лидеров по количеству отправок в КНР также входят Северо-Запад (13%) и Поволжье (10%).

По данным компании, средний вес посылки в Китай составляет чуть более 2 килограммов. Наиболее популярной категорией для отправки являются образцы различных товаров (в том числе одежды и обуви), а также товары для красоты и здоровья. Востребованы у китайских получателей также и отечественные продукты — например, российские конфеты и мёд. Доставка из России в Китай с "Почтой" занимает в среднем 15-18 дней.

"Многие российские экспортёры рассматривают Китай как площадку для расширения географии своего бизнеса. И действительно: мы видим, что китайские потребители охотно покупают товары российского производства. Уверен, что еще есть потенциал для развития экспорта РФ в Китай, поэтому мы продолжим поддерживать наших экспортеров в выходе на этот рынок", — отметил руководитель бизнеса "Экспорт" "Почты России" Павел Медников.