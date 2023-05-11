МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Следствие устанавливает фигурантов дела о нелегальном продвижении на Wildberries, сообщили РИА Новости в маркетплейсе. Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных

Ранее компания сообщила, что ее служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов — по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"Информация о взломах, утечках и внесении изменений в базы данных не соответствуют действительности. Все сервисы компании, как и ранее, работают в стандартном режиме. В настоящий момент идет следствие, которое и установит виновных", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы маркетплейса, услугами "серого продвижения" на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании. Теперь им предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов.

В компании напомнили партнерам, что использование сторонних сервисов "может привести не только к утрате управления личными кабинетами и убыткам, но и нарушению законодательства".