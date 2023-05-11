МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Проблем с оплатой товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries нет, заявили РИА Новости в компании. Wildberries сообщил о следствии по делу о нелегальном продвижении

Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на сотрудников Wildberries сообщил о том, что в ряде ПВЗ маркетплейса люди не могут оплатить свои покупки ни картой, ни наличными. Уточнялось, что это может быть связано с утренней ситуацией, когда служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов.

"Оплаты проходят, проблем нет", — подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.

Ранее в четверг компания объявила о том, что ее служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов — по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела.