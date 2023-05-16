МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Список российских производителей мясной продукции и субпродуктов птицы и говядины для поставок в Китай впервые с 2021 года увеличен за счет пяти новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора. Япония снизила в 2022 году импорт из России нефти и нарастила закупку мяса

"Главное таможенное управление КНР впервые с 2021 года утвердило для поставок в Китай 3 предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, 1 организацию, производящую говядину и говяжьи субпродукты, и 1 компанию, осуществляющую хранение мяса и субпродуктов птицы", — говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас право экспорта есть у 51 предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, 3 производителей говядины и говяжьих субпродуктов.

Кроме того, аттестовано 17 холодильников для хранения мясной продукции.