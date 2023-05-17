МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Продажи кондиционеров в России выросли в мае втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне прогнозов синоптиков о грядущем жарком лете, при этом интерес к вентиляторам вырос не так сильно, следует из данных онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости. Продажи складных смартфонов в России выросли в разы с начала года

"Россияне предпочитают охлаждать помещение в жаркий сезон с помощью кондиционеров — спрос на них вырос на 193%. Продажи вентиляторов увеличились на 117%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что среди регионов кондиционеры предпочитают покупать жители Челябинска (+300%), Москвы (+245%), Екатеринбурга (+200%), а также Волгограда (+50%). А в Воронеже отмечается спад покупательского интереса на 67%. Такая же тенденция распространяется на Нижний Новгород (-44%), Новосибирск (-67%) и Казань (-71%).

Вентиляторы же пользуются популярностью в Краснодаре (+200%), Омске (+200%) и Санкт-Петербурге (+104%). Реже покупать вентиляторы стали жители Новосибирска (-50%) и Ростова-на-Дону (-86%).

"В прошлом году мы наблюдали снижение спроса на кондиционеры. Вентиляторы также не пользовались такой популярностью, как в этом сезоне. Отчасти ажиотаж может быть вызван заявлениями синоптиков о жарком лете на территории России в 2023 году", — подчеркнули в компании.