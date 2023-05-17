МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Интерес россиян к товарам для дачи в апреле текущего года оказался почти на четверть ниже, чем годом ранее, однако сезонный спрос сохраняется, свидетельствуют данные интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости. В России вчетверо вырос спрос на обогревательные приборы

"Сезонный спрос на товары для дачи и садоводства в 2023 году оказался ниже, чем в прошлом "ажиотажном" году, на 24%. При этом сезонный спрос к марту 2023 года вырос на 14%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что спрос снизился практически во всех категориях. Так, популярность садовой техники упала на 18%, культиваторов и мотоблоков — на 21%, электрических газонокосилок — на 16%, насосов для воды — на 38%. При этом заметно больше интереса, чем в прошлом году, потребители проявили к товарным категориям измельчителей травы и веток (+31%) и электрическим цепным пилам (+70%).

Также снизился спрос в категории садовых инструментов — на лопаты, грабли и вилы (-30%), на серпы и косы (-25%), на веники и садовые щетки (-22%), на удобрения и грунты (-30%), на горшки и садовый декор (-29%).

"Годовое снижение спроса на эти и другие товары для дачи может быть связано с прошлогодним "дачным трендом" — многие вещи потребители уже приобрели и в этом году потеряли к ним интерес. В первую очередь это относится, например, к бассейнам (-31%), грилям (-34%), детским игровым площадкам для дачи (-43%)", — подчеркнули в сервисе.

Несмотря на это, "сезонный интерес сохраняется". Так, спрос на садовую технику в апреле 2023 года к марту вырос на 39%, на культиваторы и мотоблоки — на 41%, на электрические газонокосилки — на 72%, на погружные насосы — на 28%, на электрические триммеры — на 100%. Принадлежностями и аксессуарами для сада потребители в апреле интересовались на 25% чаще. Аналитики также зафиксировали рост спроса на теплицы (+22%), компостеры (+98%), садовые и строительные тачки (+103%).