АНКАРА, 17 мая — ПРАЙМ. Продуктовую сделку ждут "критические 24 часа", пред=зиденты России и Турции Владимир путин и Реджеп тайип Эрдоган могут обсудить этот вопрос, пишет турецкая газета Hürriyet. В Польше проверят ввозимое с Украины зерно

"Критические 24 часа для соглашения по зерну… Завтра истекает срок действия соглашения о зерновом коридоре, подписанного при посредничестве ООН и Турции. Хотя Москва не выступает за продление соглашения, ожидается, что президент (Турции Тайип) Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры", — отмечает издание.

По данным газеты, "черноморская инициатива" позволила перевезти 30 миллионов тонн зерна на 1085 рейсах через Босфор.

Продуктовая сделка, подписанная в июле прошлого года Россией, турцией, ООН и Украиной, предполагает вывод российской и украинской агропродукции на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что введенные Западом санкции препятствуют выполнению части инициативы, касающейся экспорта отечественных зерна и удобрений. Российская сторона в связи с неисполнением "своего" пакета намеревалась отказаться от участия в инициативе, но после серии переговоров согласилась продлить действие договора до 18 мая 2023 года.